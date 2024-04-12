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Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась встреча с советником-консулом посольства России в Бишкеке Андреем Бурьевым по поводу обыска советника посла Манаса Жолдошбекова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, кыргызская сторона выразила озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел РФ в отношении членов семьи советника посла, грубо нарушивших положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года.

«Такие действия в отношении аккредитованных работников дипломатического представительства Кыргызстана со стороны правоохранительных органов России являются недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности в возможно кратчайшие сроки. Андрей Бурьевой выразил сожаление фактом и сообщил, что МИД РФ получил официальную ноту кыргызской стороны. Ведется необходимая проверка, по итогам которой кыргызская сторона будет проинформирована», — говорится в сообщении.

Депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешеву удалось связаться с Манасом Жолдошбековым и выяснить подробности. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети X (Тwitter).

Напомним, 8 апреля двое полицейских ворвались в дом советника посла Кыргызстана в России Манаса Жолдошбекова с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина в Москве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291383/
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