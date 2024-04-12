Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве

Сотрудники полиции незаконно обыскали дом кыргызского дипломата в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его данным, 8 апреля двое работников МВД прибыли в дом советника посла КР в России Манаса Жолдошбекова в Москве с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории РФ.

Сообщается, что силовики взломали дверь и потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

«Даже после предъявления диппаспортов и карточек сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать документы о постановке на миграционный учет. В ходе инцидента причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологический ущерб его несовершеннолетним детям», — отмечает Telegram-канал.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По сведениям Следственного комитета РФ, в теракте погибло 145 человек. Всего арестовано 11 подозреваемых.

После трагедии российские власти повысили контроль над мигрантами, а чиновники МИД Кыргызстана заявили об усилении ксенофобии в отношении представителей других национальностей в Москве.