Падение военного вертолета. В Генштабе назвали предварительную причину ЧП

Предварительное расследование крушения вертолета Ми-8 МТВ на окраине Бишкека завершено. Об этом журналистам сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Руслан Мукамбетов.

«Комиссия завершила расследование инцидента, Военная прокуратура еще ведет следствие. По предварительным данным, все узлы и агрегаты воздушного судна были исправны. Причинами крушения Ми-8 МТВ стали тяжелые метеоусловия и человеческий фактор», — сказал Руслан Мукамбетов.

Генпрокурор страны ранее сообщал, что командующий Силами воздушной обороны ВС КР Кылычбек Айдаралиев временно отстранен от должности.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. По предварительным данным, вертолет Ми-8МТВ в ходе учебно-тренировочных полетов произвел вынужденную жесткую посадку около 11.00 недалеко от села Достук на авиабазе «Фрунзе-1».