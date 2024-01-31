19:37
USD 89.32
EUR 96.66
RUB 1.00
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Падение военного вертолета. Специалисты приступили к расшифровке черного ящика

Специалисты приступили к расшифровке черного ящика упавшего на окраине Бишкека военного вертолета Ми-8МТВ. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

«По итогам считывания черного ящика будет дана юридическая оценка», — подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что командующий Силами воздушной обороны ВС КР Кылычбек Айдаралиев временно отстранен от должности.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285522/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Падение военного вертолета. Пострадавших навестил министр обороны
Падение военного вертолета. Один человек погиб, восемь пострадали
Падение военного вертолета. Комментарий от Минобороны
В Якутии самолет вместо взлетно-посадочной полосы посадили на замерзшую реку
Устранить главу ЧВК «Вагнер» поручил секретарь Совбеза России — западные СМИ
В Узбекистане разбился военный Ми-8, экипаж погиб
Вертолет Ми-8 МТВ передала Россия для нужд МЧС Кыргызстана
В Турции упал пожарный вертолет. Тела погибших кыргызстанцев отправят на родину
В Турции упал пожарный вертолет. Обнаружили тело погибшего кыргызстанца
Вертолет Минобороны Казахстана шокировал отдыхающих на Иссык-Куле. Это учения
Популярные новости
Бунт заключенных в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;1&nbsp;подавили сотрудники СИН Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
Афтершоки после землетрясения в&nbsp;Китае продолжаются Афтершоки после землетрясения в Китае продолжаются
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны подозреваемые в&nbsp;покушении на&nbsp;убийство Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Местные чиновники Чуйской области подозреваются в&nbsp;незаконной продаже земли Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
31 января, среда
19:30
Новые автобусные маршруты и строительство канатки. Что происходит в Бишкеке Новые автобусные маршруты и строительство канатки. Что...
19:10
Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину
19:00
Цифра дня. 103,7 тысячи предпринимателей пользуются ЭТТН
18:54
Дело о растрате $780 тысяч. Рустама Абдурасулова отпустили под домашний арест
18:51
Глава Наццентра по предупреждению пыток встретился с задержанными журналистами