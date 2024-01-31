Падение военного вертолета. Специалисты приступили к расшифровке черного ящика

Специалисты приступили к расшифровке черного ящика упавшего на окраине Бишкека военного вертолета Ми-8МТВ. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

«По итогам считывания черного ящика будет дана юридическая оценка», — подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что командующий Силами воздушной обороны ВС КР Кылычбек Айдаралиев временно отстранен от должности.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура.