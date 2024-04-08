Теракт в Москве. Результаты ДНК-теста 10 погибших оказались неверными

Завершена ДНК-экспертиза, по которой определили погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

По его словам, результаты ДНК-теста 10 погибших оказались неверными.

«Наши консулы работают с лабораториями, встречаются со следователями. Сегодня либо завтра, возможно, будут известны результаты», — отметил глава МИД.

Депутат Улан Примов попросил взять этот вопрос на личный контроль, так как парламентарии находятся на постоянной связи с близкими пропавших кыргызстанок.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По сведениям Следственного комитета России, в теракте погибло 145 человек. Всего арестовано 11 подозреваемых.