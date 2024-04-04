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Сюжет: Семейное насилие

На Иссык-Куле мужчина убил сожительницу и девять дней держал тело на кухне

Возле мусорных баков в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района нашли тело 37-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению задержан 45-летний сожитель погибшей А.Б.

пресс-службы УВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области

«Известно, что пара поссорилась, мужчина ударил сожительницу молотком по голове, а затем задушил. Он девять дней держал тело на кухне дома, а после отнес к мусорным бакам», — говорится в сообщении.

Ведется следствие. По решению Джети-Огузского районного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290779/
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