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Происшествия

В Бишкеке за взятку задержали еще одну сотрудницу Счетной палаты

Задержан еще один государственный инспектор Счетной палаты за вымогательство у директоров школ и детских садов Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, инспектор Ж. к. Н. за прекращение дальнейшего аудита у руководителей 27 школ и 1 центра детского творчества вымогала $5,4 тысячи. Директора собрали деньги от 18 до 27 тысяч сомов, в зависимости от числа учащихся.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В рамках досудебного производства по подозрению задержана инспектор Счетной палаты и водворена в ИВС. Следствие продолжается.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал о задержании инспектора Счетной палаты М.Ф.К. за аналогичное преступление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290764/
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