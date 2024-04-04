В Бишкеке за взятку задержали еще одну сотрудницу Счетной палаты

Задержан еще один государственный инспектор Счетной палаты за вымогательство у директоров школ и детских садов Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, инспектор Ж. к. Н. за прекращение дальнейшего аудита у руководителей 27 школ и 1 центра детского творчества вымогала $5,4 тысячи. Директора собрали деньги от 18 до 27 тысяч сомов, в зависимости от числа учащихся.

Фото пресс-центра ГКНБ

В рамках досудебного производства по подозрению задержана инспектор Счетной палаты и водворена в ИВС. Следствие продолжается.

Напомним, ранее ГКНБ сообщал о задержании инспектора Счетной палаты М.Ф.К. за аналогичное преступление.