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Происшествия

Задержана инспектор Счетной палаты. Брала взятку с директоров школ

Задержана инспектор Счетной палаты за вымогательство у директоров школ и детских садов Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена устойчивая коррупционная схема в деятельности Счетной палаты. Там брали взятку от руководителей общеобразовательных школ и центров детского творчества.

Следствием установлено, что инспектор Счетной палаты под предлогом указания в акте грубых финансовых нарушений, а также за непроведение дальнейшего аудита в 19 школах и трех центрах детского творчества за 2022 год вымогала деньги у руководства. Чтобы выполнить требование инспектора, каждый директор собрал по 25 тысяч сомов. 

В рамках досудебного производства задержана государственный инспектор М.Ф.К. и водворена в ИВС.

ГКНБ продолжает работу по выявлению и документированию незаконных действий работников Счетной палаты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290236/
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