В Джалал-Абаде задержан хулиган. Он избивал односельчан

В селе Ала-Бука Джалал-Абадской области задержан подозреваемый в применении насилия. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в госкомитет поступили обращения от жителей Ала-Букинского района. Они жаловались на жителя села Ала-Бука А.О.С., 1971 года рождения, ранее четыре раза судимого за хулиганство и один раз за убийство. Мужчина позиционировал себя как криминальный авторитет и регулярно избивал местных жителей, в частности владельцев коммерческих заведений.

1 апреля подозреваемый задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ.

Во время обыска дома А.О.С. нашли нарезное оружие без разрешительных документов. Ведется следствие.

ГКНБ просит лиц, возможно, ставших жертвой насилия, обращаться по телефону доверия ГУ по Джалал-Абадской области: 0995012210 (WhatsApp).