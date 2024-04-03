В ночном клубе Стамбула произошел пожар. Погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в жилом доме в районе «Бешикташ» в Стамбуле. Об этом сообщило BBC.

Ранее губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщал, что погибли 25 человек, еще трое находятся в больнице с тяжелыми травмами.

«Число погибших в результате пожара возросло до 29 человек. Продолжается лечение одного человека, пострадавшего в результате пожара. Работы в здании продолжаются», — заявил он.

Как сообщил Гюль, пожар вспыхнул в 12.47 по местному времени в подвале 16-этажного жилого дома в районе «Гайреттепе» (входит в «Бешикташ»). На двух этажах подвала располагался ночной клуб Masquerade, где шли ремонтные работы.

По предварительным данным, все погибшие — строители, которые работали в клубе.

Власти проводят расследование причин возгорания, в связи с пожаром задержаны восемь человек, в том числе руководство заведения, сообщают турецкие СМИ.

В мэрии Стамбула сообщили, что чиновники не получали запросов от владельцев ночного клуба или подрядчика по поводу ремонта помещения, пишет AFP.

«Никаких разрешений не выдавали, никакой информации не предоставляли», — сказали в ведомстве, пообещав следить за ходом расследования и информировать общественность.