10:47
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Происшествия

В ночном клубе Стамбула произошел пожар. Погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в жилом доме в районе «Бешикташ» в Стамбуле. Об этом сообщило BBC.

Ранее губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщал, что погибли 25 человек, еще трое находятся в больнице с тяжелыми травмами.

«Число погибших в результате пожара возросло до 29 человек. Продолжается лечение одного человека, пострадавшего в результате пожара. Работы в здании продолжаются», — заявил он.

Как сообщил Гюль, пожар вспыхнул в 12.47 по местному времени в подвале 16-этажного жилого дома в районе «Гайреттепе» (входит в «Бешикташ»). На двух этажах подвала располагался ночной клуб Masquerade, где шли ремонтные работы.

По предварительным данным, все погибшие — строители, которые работали в клубе.

Власти проводят расследование причин возгорания, в связи с пожаром задержаны восемь человек, в том числе руководство заведения, сообщают турецкие СМИ.

В мэрии Стамбула сообщили, что чиновники не получали запросов от владельцев ночного клуба или подрядчика по поводу ремонта помещения, пишет AFP.

«Никаких разрешений не выдавали, никакой информации не предоставляли», — сказали в ведомстве, пообещав следить за ходом расследования и информировать общественность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290595/
просмотров: 649
Версия для печати
Материалы по теме
На рынке «Халмион» в Кадамджае сгорел контейнер
За сутки в Кыргызстане произошло 15 пожаров
В Кыргызстане за сутки ликвидировали 16 пожаров
За сутки в Кыргызстане зарегистрировали 12 пожаров
В Таласе сгорело около 30 гектаров леса
Пожар возле Ошского рынка. Сгорел торговый центр
Возле Ошского рынка в Бишкеке горит здание
В Кыргызстане за сутки произошло 11 пожаров
Крупный пожар в жилом доме в Бишкеке: погиб один человек
В Бишкеке произошел крупный пожар в жилом доме
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в&nbsp;Москве Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
3 апреля, среда
10:41
Washington Post: США более чем за две недели предупредили РФ об угрозе теракта Washington Post: США более чем за две недели предупреди...
10:33
Землю старого ипподрома «Ак-Кула» оценили в 8,7 миллиарда сомов. Ее продают
10:23
Теракт в Москве. За публичное оправдание терроризма задержан кыргызстанец
10:19
Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием
10:05
Успеть за 90 секунд. В МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль