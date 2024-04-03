09:14
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Происшествия

Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4. На острове и в соседних странах выпущено предупреждение о цунами, сообщило BBC.

Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 18 километрах к югу от тайваньского города Хуаляня. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет.

На юго-западном побережье Японии ожидают волны цунами высотой до трех метров, сообщило японское Метеорологическое агентство. Предупреждение о цунами выпустили и на Филиппинах.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

«Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет», — заявил глава тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.

Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.

В глубине острова рельеф очень гористый. Землетрясение вызвало там огромные оползни. Однако масштаб последствий пока не известен.

В сентябре 1999 года Тайвань перенес землетрясение магнитудой 7,6. Оно разрушило больше 5 тысяч зданий и убило 2 тысячи 400 человек.

Нынешнее землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 километра. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290588/
просмотров: 320
Версия для печати
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в&nbsp;Москве Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
3 апреля, среда
09:07
Британский филиал CitiBank станет банком-корреспондентом для кыргызского банка Британский филиал CitiBank станет банком-корреспонденто...
08:56
Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване
08:48
Объявлен конкурс проектов «Символы евразийской интеграции»
08:14
Пропаганда войны. Дело 24.kg приостановлено, офис распечатан, техника возвращена
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 апреля, вторник
23:46
Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации
23:34
Чья машина? Бишкекчане сообщают о брошенных авто, которые мешают жителям
23:17
В Джети-Огузе нашли схрон с боеприпасами
22:41
Езда по встречке. Возле Орто-Сайского рынка правила нарушил водитель маршрутки
22:15
На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с начала 2024 года