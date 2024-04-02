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Происшествия

В Бишкеке судисполнитель сжег вещдоки по уголовному делу на 29,7 миллиона сомов

Судисполнитель Свердловского района Бишкека незаконно уничтожил 424 тысячи 500 пачек сигарет стоимостью 29 миллионов 715 тысяч сомов, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, судисполнитель самовольно сжег неустановленные коробки, о чем составил акт, и хранил собранные с нарушением законодательства документы у себя дома.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения власти. Расследование поручили управлению ГКНБ по городу Бишкеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290555/
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