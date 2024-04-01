В Баткене автомобили стоимостью 4,1 миллиона сомов переданы государству

Восемь автомобилей стоимостью 4,1 миллиона сомов переданы в собственность государства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, прокуратура Баткенской области проверила исполнение судебных актов, вступивших в силу в 2022-2023 годах.

Установлено, что в результате незаконных действий судебных исполнителей и невыполнения ими своих функциональных обязанностей в соответствии с требованиями закона восемь машин, конфискованных судом в пользу государства в 2022-м, не были своевременно переданы в государственную собственность и находятся в незаконном ведении управлений Налоговой службы по Баткену и одноименному району.

Прокуратурой области внесен акт прокурорского реагирования. По итогам рассмотрения восемь автомобилей стоимостью 4 миллиона 124 тысячи сомов переданы Государственному агентству по управлению государственным имуществом и приняты в государственную собственность.