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Происшествия

Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона

По подозрению в выводе крупных денежных средств задержан начальник управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках мероприятий по защите национальных интересов при реализации крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на заемные средства Азиатского банка развития, завершена процедура возврата $1 миллиона 498 тысяч 200 (134 миллиона 103 тысячи 882 сома по курсу НБ КР), ранее выведенных в иностранный банк при участии должностных лиц департамента водоснабжения и водоотведения при Госстрое. Это создало угрозу срыва реализации проекта по строительству канализационно-очистного сооружения в городе Караколе Иссык-Кульской области.

Ранее сообщалось, что 4 марта 2024 года органами ГКНБ по подозрению в причастности к выводу указанных денежных средств в позднее обанкротившийся иностранный банк был задержан начальник управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Х.Ш.К.

В результате заемные средства Азиатского банка развития полностью возвращены в проект и будут направлены на строительство канализационно-очистных сооружений в Караколе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290000/
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