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Происшествия

Блогера, публично оскорбившего незнакомую девушку, доставили в милицию

Блогера, оскорбившего публично незнакомую девушку, доставили из Бишкека в отделение милиции в Оше. Об этом сообщили в УВД города.

Отметим, ранее блогер Нурболот Турганбаев под ником Саяныч опубликовал ролик, где оскорбляет на улице южной столицы прохожую.

По данным милиции, в отношении него 25 марта поступило два заявления. Первое от гражданского активиста Азамата Ормокеева, другое от пострадавшей девушки, 22-летней жительницы Узгенского района. 

Сегодня блогера доставили в Ош и провели с ним профилактическую беседу. Он попросил прощения за свои слова и отметил, что больше такое не повторится.

Задержанного передали в следственную службу для дачи юридической оценки его действиям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289997/
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