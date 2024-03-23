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Теракт в «Крокус Сити Холле». Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл». Однако независимого подтверждения этой информации нет, сообщает ВВС.

Уточняется, что сообщение об этом распространило информационное агентство ИГИЛ Amaq.

ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл».

В сообщении террористов также утверждается, что нападавшие впоследствии «благополучно вернулись на свои базы».

Восьмого марта семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.

По последним данным Следственного комитета РФ, в теракте погибло 60 человек. В СК РФ добавили, что число погибших может увеличиться.

В Сети появились кадры того, как боевики на автомобиле «Рено» с черной крышей прибыли к «Крокус Сити Холл» и сразу открыли огонь, и как они покинули «Крокус» после теракта на большой скорости.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в комуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289639/
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