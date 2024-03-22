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Происшествия

За вымогательство $20 тысяч задержан сотрудник Налоговой службы

По факту вымогательства взятки в размере $20 тысяч задержан инспектор отдела по специальным налоговым режимам Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, инспектор путем угроз и запугивания проведением проверки в отношении одного из предпринимателей вымогал денежные средства.

«В результате проведенных мероприятий на территории села Кок-Жар Аламединского района Чуйской области при получении взятки в размере $5 тысяч с поличным пойман инспектор. Он водворен в ИВС», — говорится в сообщении.

ГКНБ проводит дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289620/
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