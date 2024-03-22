Смертельный автонаезд в Токмаке. Подозреваемый в ДТП задержан

В Токмаке задержан водитель, сбежавший с места смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, авария произошла сегодня, 22 марта, примерно в 1.30. На пересечении улиц Ленина и Колхозной водитель на своей автомашине сбил мужчину 50-55 лет, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход скончался на месте.

По горячим следам был задержан и установлен водитель А.И.М., 2001 года рождения, на автомобиле «Фольксваген-Пассат».

Машина водворена на штрафную стоянку. Водитель доставлен в следственную службу Токмакского ОВД.

Следствие продолжается.