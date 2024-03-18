За призывы к экстремизму задержан житель Баткена

За призывы к экстремисткой деятельности задержан гражданин Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, А.А., 1991 года рождения, распространял в интернете экстремистские аудио- и фотоматериалы организации, признанной в Кыргызстане террористической и запрещенной.

Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Факт зарегистрировали в УВД Баткена. Начато досудебное производство по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Распространяемым материалам назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.