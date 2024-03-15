Житель Канта распространял через соцсети видеоматериалы «Хизб ут-Тахрира»

В Панфиловском районе задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Служба по противодействию с экстремизмом и незаконной миграцией ОВД Панфиловского района, нашла страницу на Facebook, где распространялись аудио- и видеоматериалы, атрибутика, связанная с организацией «Хизб ут-Тахрир».

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Доставлен в следственную службу житель города Канта Р.А., 1986 года рождения. Он дал признательные показания в распространении материалов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Следствие продолжается.