В Бишкеке задержан закладчик наркотиков

Милиционеры полка Патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в закладке наркотиков. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По его информации, во время пешего патруля в столичном парке задержан парень, который с помощью скотча приклеивал на деревья неустановленные предметы.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Вещественные доказательства

«В ходе следствия установлена личность задержанного, им оказался гражданин А.Б., 2005 года рождения. Он в добровольном порядке выдал сотрудникам милиции 37 свертков, обмотанных изолентой желтого цвета, с веществом неизвестного происхождения. Назначенная экспертиза показала, что представленное на исследование вещество является психотропным. Общий вес с упаковкой составил 56 граммов», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.