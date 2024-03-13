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Тендер на технику для села Күн-Чыгыш. Задержан гендиректор фирмы-подрядчика

Задержан генеральный директор фирмы-подрядчика ОсОО «Тон Манжылы Сервис». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Нацбезопасность продолжает расследовать уголовное дело по факту нарушения законодательства при проведении тендера на закупку специальной сельхозтехники должностными лицами айыл окмоту Күн-Чыгышского айыльного аймака Тонского района.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Задержанный И.М.С. водворен в СИЗО № 23 города Каракола», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее по этому делу задержали заместителя главы айыл окмоту Күн-Чыгышского айыльного аймака Б.Ш. при попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ. Деньги передавались для положительного решения вопроса по прекращению проверки по выявленным нарушениям законодательства при проведении тендера на закупку автотранспортной техники на сумму 2,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288863/
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