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Завод «Кристалл» перешел государству. Он принадлежал Камчи Кольбаеву

По решению Таш-Кумырского районного суда завод «Кристалл» возвращен в собственность государства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что решение принято в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного присвоения активов и имущества предприятия со стороны аффилированных лиц ныне покойного преступного авторитета Камчыбека Асанбека.

По данным следствия, на территории завода создали майнинг-ферму, для ее функционирования учреждено ОсОО «Компьютер Павер центр». С мая 2019 года по октябрь 2020-го занималось оборудованием и техническим оснащением майнинг-фермы, не имея на это соответствующих разрешительных документов.

«Исполнительным директором являлся уроженец Таш-Кумыра О.М., а фактическим управляющим финансовыми средствами был Т.А.К., «окул бала» (названный сын. — Прим. 24.kg) ныне покойного криминального авторитета Камчыбека Асанбека. Основной целью запуска майнинг-фермы являлось финансирование криминальных структур кримавторитета», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что для реализации деятельности крупной майнинг-фермы были использованы возможности корпорации «АЮ-Холдинг», где в структуре имелась энергокомпания «НурАлЭнерго». Она в последующем планировала поставку электричества на завод «Кристалл», оказывая содействие в финансировании организованной преступной группы Камчи Кольбаева.

«В собственность ОсОО «Компьютер Павер центр» имущественный комплекс ОАО «Кристалл» перешел незаконно, в нарушение норм законодательства в сфере банкротства», — подчеркнули в пресс-центре госкомитета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288763/
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