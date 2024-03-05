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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В ОАЭ задержан приближенный Камчи Кольбаева по прозвищу Моби

В ОАЭ задержан и доставлен в Бишкек находящийся в розыске гражданин Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 21 февраля в сотрудничестве с НЦБ (Национальное центральное бюро) Интерпола в Объединенных Арабских Эмиратах установлен и задержан находящийся в розыске Таалайбек Кумашевич Рысалиев, 1976 года рождения.

Он проходит по материалам уголовного дела как активный участник организованной преступной группировки Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). Ему предъявлено обвинение по статье 261 УК КР и Первомайским районным судом Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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«Таалайбек Рысалиев, являясь приближенным покойного криминального авторитета Камчи Кольбаева, использовал влияние последнего в целях получения постоянного, незаконного дохода, совершая при этом тяжкие преступления против собственности с целью получения прямой или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также для реализации других преступных замыслов», — сообщает ГКНБ.

Отметим, что бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» и первый вице-президент Федерации стрельбы КР Таалайбек Рысалиев в криминальных кругах известен как Моби. И даже засветился в деле о вымогательстве денег у соотечественников в Москве — собирал дань с трудовых мигрантов. Ранее он также засветился на скандальной фотографии вместе с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288349/
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