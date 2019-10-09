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Общество

История нашумевшей фотографии. Кто и когда снялся с Райымбеком Матраимовым

Фотография, которая наделала сегодня шуму в соцсетях и СМИ и стала самой обсуждаемой, как оказалось, имеет очень интересную историю.

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Фото дня. Райымбек Матраимов в обнимку с главой таможни и министром ЕЭК

На снимке запечатлен главный ньюсмейкер последних дней — экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов. Он стоит в центре — в обнимку с действующим председателем ГТС Алтынбеком Торутаевым и министром Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Нурланом Акматовым.

Кроме них, на фото читатели 24.kg узнали нынешних первого заместителя председателя ГТС Султана Мамасадыкова и зампреда Замира Карашева, начальника Северо-восточной таможни Нурлана Раджабалиева, начальника таможни в аэропорту «Манас» Акылбека Кадырбекова, главу дежурной службы Юго-западной таможни Эркина Шайназарова, главу Баткенской таможни Темикана Еркинбаева, главного инспектора МТО Северной таможни Зафара Айдарова, начальника Юго-западной таможни Абдывахапа Боронбаева.

Когда, где и при каких обстоятельствах была сделана фотография, СМИ не сообщают.

Проверка фотографии через специальные сервисы, чтобы определить метаданные, результатов не дала. Перед тем, как опубликовать ее, первоисточник зачистил информацию о дате и месте съемки.


По некоторым данным, снимок этот датируется 2018 годом.

У братьев Матраимовых есть кумысолечебница в Алайской долине. Сюда приезжают отдыхать и поправить здоровье многие высокопоставленные чиновники.

Фото дружных таможенников, утверждают некоторые читатели, сделано там.

В ГТС эту информацию опровергли. По данным пресс-службы ведомства, фотография сделана в 2015 году в пригороде Оша на частном мероприятии по приглашению одного из сотрудников таможенной службы.

«В указанный период Райымбек Матраимов был в должности начальника Ошской таможни. Он прослужил на различных должностях в системе таможенных органов с 1997-го по 2017 год», — говорится в сообщении ГТС.

Отмечается, что на снимке также Шарабидин Марифов. «Он служил в таможенных органах на различных должностях с 1995-го по 2017 год. В 2017-м Марифов трагически погиб в автокатастрофе», — уточняют в ГТС.

На снимке запечатлены также заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» и первый вице-президент Федерации стрельбы КР Таалайбек Рысалиев. Ранее СМИ сообщали, что он является приближенным лидера ОПГ Камчи Кольбаева. В криминальных кругах он известен как Моби. И даже засветился в деле о вымогательстве денег у соотечественников в Москве — собирал дань с трудовых мигрантов.

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Райымбек Матраимов появился на вечере футбола в Бишкеке

Есть на фото президент Федерации футбола Кыргызстана Канатбек Маматов. Он назначен на должность в феврале 2019 года. А недавно он устраивал вечер футбола в столичном ресторане «Фрунзе», где среди приглашенных высоких гостей также замечен Райымбек Матраимов.

Еще на снимке есть Эмильбек Кимсанов. Он известен тем, что накануне Нового года избил своего коллегу — таможенника Автандила Конгантиева, сына экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Но стороны позже договорились и уголовное дело было прекращено.

Кто остальные семь человек на фото, пока выяснить не удалось. Однако в соцсетях читатели отмечают, что на снимке есть и члены ОПГ.
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