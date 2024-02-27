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В Бишкеке мошенники продолжают звонить горожанам, вымогая деньги

В Бишкеке мошенники продолжают звонить на стационарные телефоны и пытаются обманным путем выманить деньги. Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Так, полковник милиции в отставке Александр Зеличенко сообщил о звонке его родителям, которым уже за 90 лет. «Женщина, представившаяся медсестрой, сказала, что я... попал в аварию. Дескать, только вот закончилась операция, мне, кроме прочего, зашили губы, поэтому дикция плохая. Затем уже мужской голос, пытавшийся от моего имени имитировать трудность постоперационного общения, попросил стариков быстро собрать $1 тысячу, чтобы оплатить операцию и купить самые необходимые медикаменты... Мама, (жена милиционера с почти 70-летним стажем (!)), услышав такое, самообладания не потеряла, пообещала перезвонить. «Медики» тут же «пропали с радаров», — написал он, добавив, что преступников ищут.

В комментариях другие пользователи рассказали похожие истории. Поэт Анэс Зарифьян сказал, что ему дважды звонили мошенники: «В моем варианте был случай с якобы попавшим в аварию сыном, а совсем недавно речь зашла о дочке. Причем имитировали ее настолько бездарно, что я даже злиться не стал. Напротив, подыграл, сказав, чтобы ждали, вот только соберу необходимую сумму за час-другой... Интересно, ждут еще или потеряли надежду?» — написал он.

Звонили и одной из координаторов «Бессмертного полка в Кыргызстане» Зульфире Хайбуллиной. «Девушка плачущим голосом попросила не волноваться. На вопрос: «Кто вы?» ответила: «Мама, ты что меня не узнала, дочь твоя?» Через несколько часов второй звонок и уже взрослым женским голосом «ты только не волнуйся, я в больнице». Спрашиваю «на этот раз кто?» — бросили трубку», — написала она.

Отметим, ранее в МВД сообщили, что задержаны участники организованной преступной группы, в составе которой были граждане соседних государств. Они по телефону представлялись родственниками, сообщали, что попали в ДТП, и просили передать через курьеров деньги.

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287649/
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