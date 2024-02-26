Замглавы ГУОБДД Канатбека Кубатбекова отпустили под домашний арест

Заместителя начальника ГУОБДД МВД КР Канатбека Кубатбекова отпустили под домашний арест. Информацию 24.kg подтвердили в Первомайском районном суде Бишкека.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ о применении меры пресечения в виде домашнего ареста на срок следствия — до 2 апреля.

Других задержанных — начальника отдела технадзора ведомства А.Н. и директора автошколы И.М. взяли под стражу до 2 апреля.

Ранее ГКНБ сообщал о задержании сотрудников главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана и директора автошколы И.М.К. Следствие установило, что должностные лица ГУОБДД брали деньги с граждан при оформлении разрешения на установление газобаллонного оборудования на автотранспортные средства.