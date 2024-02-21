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Сюжет: Милицейские ЧП

ГКНБ по подозрению в коррупции задержал сотрудников ГУОБДД

Задержаны сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежного вознаграждения работниками ГУОБДД.

Задержаны два сотрудника управления и директор автошколы И.М.К.

Следствие установило, что должностные лица ГУОБДД брали деньги с граждан при оформлении разрешения на установление газобаллонного оборудования на автотранспортные средства.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной преступной деятельности, для привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287353/
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