ГКНБ по подозрению в коррупции задержал сотрудников ГУОБДД

Задержаны сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежного вознаграждения работниками ГУОБДД.

Задержаны два сотрудника управления и директор автошколы И.М.К.

Следствие установило, что должностные лица ГУОБДД брали деньги с граждан при оформлении разрешения на установление газобаллонного оборудования на автотранспортные средства.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной преступной деятельности, для привлечения к уголовной ответственности.