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Экс-депутату Жаныбеку Бакчиеву вновь продлили срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей экс-депутату Жаныбеку Бакчиеву продлили. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Первомайском районном суде.

Отмечается, что в суд с ходатайством обратился следователь Госкомитета национальной безопасности. Его обращение удовлетворено.

«Продлен срок примененной меры пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 23 марта», — рассказали в Первомайском райсуде.

Экс-депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Бакчиева задержали в октябре 2023 года, но известно об этом стало только в середине ноября. Ему вменяют статью 282 «Незаконное изготовление наркотических веществ» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287580/
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