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Происшествия

Поиск российского альпиниста: к спасательным работам подключилось МЧС КР

Поиски Евгения Глазунова будут продолжены сегодня. Ранее погодные условия не позволили этого сделать, сообщили коллеги пропавшего альпиниста.

В Ош уже прибыли его коллеги — альпинисты Алексей Бойко и Анатолий. К ним присоединятся другие российские альпинисты, которые будут участвовать в поисково-спасательных работах при сотрудничестве с МЧС Кыргызстана.

«Сегодня погода плохая. Погодное окно ожидается 21 февраля. Планируются облет стены с помощью дрона и просмотр в бинокли. Дальше по ситуации», — сообщается на стене альпклуба и Федерации альпинизма Республики Башкортостан «ВКонтакте».

Связь с российским альпинистом Евгением Глазуновым, совершающим восхождение на пик Аксу на юге Кыргызстана, утеряна. Об этом проинформировали в посольстве РФ в КР. Дипмиссия внимательно следит за ситуацией.

Евгений Глазунов — известный российский альпинист. Он поднимался соло по маршруту Чаплинского (6б). По сведениям коллег и друзей альпиниста, у него не было страховки.

Пик Аксу имеет высоту 5 тысяч 355 метров, он представляет собой уникальный скальный маршрут и являлся одной из главных «суперстен» бывшего СССР. Географически гора расположена в районе ущелья Лейлек, в горах Памиро-Алая (Туркестанский хребет). Этот район известен как один из самых сложных и интересных для стеновых восхождений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287243/
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