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Происшествия

В горах Лейлека пропал российский альпинист

В горах Лейлека пропал российский альпинист Евгений Глазунов. Об этом сообщается на сайте Mountain.ru.

из профильной группы «ВКонтакте»
Фото из профильной группы «ВКонтакте»

В группе alprepublic «ВКонтакте» его друзья написали: «Аксу. На спуске пропал Евгений Глазунов. Для организации поисково-спасательных работ очень нужны деньги, и это срочно».

По данным друзей Евгения Глазунова, он лез соло по маршруту Чаплинского (6б).

«Последний раз выходил на связь три дня назад ниже Креста, станции на спуск были готовы заранее. В Аксу сейчас плохая погода. Идет снег. Наблюдатель подходил под стену, пытался докричаться, но без ответа. Ждет просвета в облаках, чтобы запустить дрон. Федерация альпинизма Кыргызстана запросила помощь у МЧС республики. Друзья Евгения вылетают из России на помощь в поисках. Альпинисты
КР собирают деньги на оплату поисково-спасательной операции», — сообщается в посте.

По сведениям коллег и друзей альпиниста, у него не было страховки.

Пик Аксу имеет высоту 5 тысяч 355 метров, он представляет собой уникальный скальный маршрут и являлся одной из главных «суперстен» бывшего СССР. Географически гора расположена в районе ущелья Лейлек, в горах Памиро-Алая (Туркестанский хребет). Этот район известен как один из самых сложных и интересных для стеновых восхождений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287142/
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