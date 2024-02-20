Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник

В Иссык-Кульской области задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мошенник. Об этом сообщило УВД региона.

По его данным, в ОВД города Каракола обратилась 25-летняя местная жительница с просьбой принять меры в отношении ее знакомого по имени Нурбек. Он в ноябре 2023 года, пообещав отремонтировать автомашину, получил 50 тысяч сомов, а также за помощь в трудоустройстве на золоторудном комбинате «Кумтор» взял еще 50 тысяч сомов. После получения денег скрылся, не выполнив обещание.

С подобным заявлением в городскую милицию обратился 24-летний житель областного центра. По его словам, в сентябре прошлого года он познакомился с мужчиной по имени Нурбек, который обещал помочь в получении категории на водительское удостоверение. За услуги он попросил 29 тысячи сомов, а потом перестал выходить на связь.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В качестве подозреваемого задержан 37-летний житель областного центра Ш.Н. Он доставлен в следственную службу городской милиции.

Решением городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц в период проведение следственных мероприятий.

Задержанный Ш.Н. с 2020 по 2022 год 16 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый получал наказания, не связанные с лишением свободы.

Не исключается его причастность к другим аналогичным преступлениям.