Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространения фальшивых долларов

Правоохранительные органы России и Кыргызстана пресекли распространение фальшивых долларов США, завозившихся на территорию двух стран из-за рубежа. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

«ФСБ и МВД Российской Федерации совместно с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики выявлена и пресечена деятельность международной преступной группы, специализирующейся на перевозке и сбыте поддельных банковских билетов Федеральной резервной системы США», — говорится в сообщении.

«В рамках возбужденных уголовных дел <...> одновременно в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника (два гражданина России и один гражданин КР) международной организованной преступной группы, изъяты банковские билеты ФРС США в сумме более $50 тысяч. Предположительно, поддельные денежные средства поступали в Россию и Кыргызстан из-за рубежа», — сообщили в ФСБ

В ходе обысков обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также образцы поддельной валюты в различном денежном эквиваленте (доллары, евро). Следственные действия были проведены в рамках уголовных дел, расследованных главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве и главным следственным управлением ГКНБ КР.

Отметим, 15 февраля ГКНБ КР сообщал о задержании транснациональной группировки, которая сбывала фальшивые доллары. Отмечалось, что задержаны четверо граждан Кыргызстана и два казахстанца.