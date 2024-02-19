21:05
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Происшествия

Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространения фальшивых долларов

Правоохранительные органы России и Кыргызстана пресекли распространение фальшивых долларов США, завозившихся на территорию двух стран из-за рубежа. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

«ФСБ и МВД Российской Федерации совместно с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики выявлена и пресечена деятельность международной преступной группы, специализирующейся на перевозке и сбыте поддельных банковских билетов Федеральной резервной системы США», — говорится в сообщении.

«В рамках возбужденных уголовных дел <...> одновременно в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника (два гражданина России и один гражданин КР) международной организованной преступной группы, изъяты банковские билеты ФРС США в сумме более $50 тысяч. Предположительно, поддельные денежные средства поступали в Россию и Кыргызстан из-за рубежа», — сообщили в ФСБ

В ходе обысков обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также образцы поддельной валюты в различном денежном эквиваленте (доллары, евро). Следственные действия были проведены в рамках уголовных дел, расследованных главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве и главным следственным управлением ГКНБ КР.

Отметим, 15 февраля ГКНБ КР сообщал о задержании транснациональной группировки, которая сбывала фальшивые доллары. Отмечалось, что задержаны четверо граждан Кыргызстана и два казахстанца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287138/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ пресек транснациональную группировку, которая сбывала фальшивые доллары
В Ошской области задержана группа, распространявшая фальшивые доллары США
В городе Ош задержали двух иностранцев. Пытались ввезти фальшивые $20 тысяч
В Сокулуке мужчина расплатился за уголь фальшивыми долларами. Его задержали
В Ошской области осужденный за разбой занялся в колонии подделкой денег
Супруга Болота Темирова сообщила о допросе журналиста сотрудниками ФСБ
В Кыргызстан россиян прибыло на 91 процент больше, чем в 2020 году — данные ФСБ
За сбыт поддельных долларовых купюр задержаны два кыргызстанца
Крупную сумму фальшивых долларов пытался сбыть в Бишкеке гражданин Азербайджана
В Бишкеке член ОПГ пытался сбыть фальшивые доллары
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;новой остановке украли телевизор В Бишкеке на новой остановке украли телевизор
Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и&nbsp;подписи потерпевших Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и подписи потерпевших
Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: снег
20:40
Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе
20:19
Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространения фальшивых долларов
20:02
В ЕАБР рассказали, почему в Кыргызстане замедляется инфляция
19:30
Сокращенные уроки, отключение воды и слабое отопление. Что происходит в Бишкеке