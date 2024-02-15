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ГКНБ пресек транснациональную группировку, которая сбывала фальшивые доллары

Пресечена деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала фальшивые доллары. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в рамках мероприятия по обеспечению безопасности финансово-банковского сектора выявлена и пресечена деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана крупную сумму фальшивых банкнот номиналом $100.

Уточняется, что группировка занималась отмыванием поддельных денег через пополнение банковских карт в терминалах «Оптима Банка», а также сбывала их через пункты обменных бюро в Бишкеке.

В рамках уголовного дела выявлено и изъято из незаконного оборота более $45 тысяч в виде поддельных стодолларовых банкнот. В результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ четверо граждан КР и два казахстанца.

По аналогичному факту ранее пойман с поличным кыргызстанец, который намеревался реализовать $50 тысяч фальшивых банкнот за $20 тысяч. Он водворен в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286875/
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