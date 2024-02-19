21:05
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Происшествия

Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе

Руководители Новопокровского айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно выдали земельные участки частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, первоначально предполагалось, что земельные участки в контуре 323 выдавали частным лицам в аренду. Однако сейчас на них строят индивидуальные жилые дома.

«С 2016 по 2020 год на основании фиктивного протокола заседания Новопокровского айыльного кенеша границы участков частных лиц умышленно переместили на земли государственного фонда сельскохозяйственных угодий. При этом 20 гектаров земель ГФСУ остались у частных лиц», — говорится в сообщении.

МВД возбудило уголовное дело по коррупции. 

Задержаны и заключены под стражу двое бывших руководителей госучреждения «Кадастр» (ныне служба земельных ресурсов), глава и заместитель главы Новопокровского айыл окмоту и другие причастные к делу лица.

«В ходе следствия установлен посредник, который нигде не работает, но занимается продажей земельных участков. На него и его родственников зарегистрировано 35 объектов недвижимости, которые арестованы. Как и автомашины Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Nissan, Honda Stepwgn. Наложен арест и на другие объекты недвижимого имущества — лечебно-оздоровительный центр «Русалка», ресторан «Падышах», расположенные в Иссык-Кульской области», — сообщили в МВД.

Ранее, 17 февраля, сообщалось о задержании по подозрению в земельных махинациях директора ГУ «Кадастр» Иссык-Атинского района. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287125/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
За поборы с граждан задержана сотрудница Минцифры Кара-Суйского района
Экс-начальника МП «Новопавловское КП» задержали по подозрению в коррупции
Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело
Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району
Глава Госстроя: Более 200 незаконных построек выявили по всему Кыргызстану
Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали на Иссык-Куле
Государству вернули землю стоимостью более 5 миллионов сомов
В Джалал-Абаде незаконно открыли вещевой рынок на государственной земле
Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли
Незаконно выводили земли в частную собственность в Узгенском районе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;новой остановке украли телевизор В Бишкеке на новой остановке украли телевизор
Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и&nbsp;подписи потерпевших Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и подписи потерпевших
Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: снег
20:40
Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе
20:19
Силовики РФ и Кыргызстана пресекли канал распространения фальшивых долларов
20:02
В ЕАБР рассказали, почему в Кыргызстане замедляется инфляция
19:30
Сокращенные уроки, отключение воды и слабое отопление. Что происходит в Бишкеке