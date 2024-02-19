Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе

Руководители Новопокровского айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно выдали земельные участки частным лицам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, первоначально предполагалось, что земельные участки в контуре 323 выдавали частным лицам в аренду. Однако сейчас на них строят индивидуальные жилые дома.

«С 2016 по 2020 год на основании фиктивного протокола заседания Новопокровского айыльного кенеша границы участков частных лиц умышленно переместили на земли государственного фонда сельскохозяйственных угодий. При этом 20 гектаров земель ГФСУ остались у частных лиц», — говорится в сообщении.

МВД возбудило уголовное дело по коррупции.

Задержаны и заключены под стражу двое бывших руководителей госучреждения «Кадастр» (ныне служба земельных ресурсов), глава и заместитель главы Новопокровского айыл окмоту и другие причастные к делу лица.

«В ходе следствия установлен посредник, который нигде не работает, но занимается продажей земельных участков. На него и его родственников зарегистрировано 35 объектов недвижимости, которые арестованы. Как и автомашины Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Nissan, Honda Stepwgn. Наложен арест и на другие объекты недвижимого имущества — лечебно-оздоровительный центр «Русалка», ресторан «Падышах», расположенные в Иссык-Кульской области», — сообщили в МВД.

Ранее, 17 февраля, сообщалось о задержании по подозрению в земельных махинациях директора ГУ «Кадастр» Иссык-Атинского района.