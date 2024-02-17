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Происшествия

Махинации с землей. По подозрению задержали директора районного ГУ «Кадастр»

Задержан директор ГУ «Кадастр» Иссык-Атинского района по подозрению в земельных махинациях. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с 2001 по 2022 год со стороны Чуйского лесного хозяйства и Чуй-Токмокского «Кадастра» незаконно выданы государственные акты на 226 земельных участков площадью от 4 соток до 150 гектаров.

При выдаче участков на территориях Кегетинского лесничества «Кол-Тор-1» и Токмокского лесничества «Кол-Тор-2» использовали поддельные протоколы от 1992, 1996, 1999, 2006 годов Садоводческого товарищества «Кол-Тор» и Совета трудового коллектива Чуйского лесхоза.

Незаконно выданы 39 государственных актов о праве частной собственности на 33,8 гектара земли, общей стоимостью 115 миллионов 632 тысячи сомов.

Возбужденно уголовное дело.

Задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР директор ГУ «Кадастр» Иссык-Атинского района М.М.А. (ранее был директором Чуй-Токмокского ГУ «Кадастр»).

Проводятся следственные мероприятия для привлечения к ответственности других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287011/
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