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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка

Фото Instagram/libkos. Бои за Авдевку

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из города Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщило издание «Медуза».

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих решил вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодных рубежах», — написал в Facebook Александр Сырский.

Он считает, что украинские военные «достойно исполнили свой долг» и нанесли российской армии «значительные потери в живой силе и технике».

«Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», — добавил Александр Сырский.

Instagram/libkos
Фото Instagram/libkos. Бои за Авдевку

О выводе украинских войск на «заранее подготовленные позиции» также сообщил командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Бои за Авдеевку, город, находящийся примерно в 15 километрах от Донецка, в котором до войны проживали около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Активное наступление российская армия начала в октябре 2023 года.

Instagram/libkos
Фото Instagram/libkos. Бои за Авдевку

15 февраля 2024 года российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. Позже The Washington Post сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из города.

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ 8 февраля, сменив на посту Валерия Залужного. Издание Politico отмечало, что Александр Сырский не имеет авторитета среди военных, многие из которых упрекают его в пренебрежении жизнями солдат и называют «мясником».

Instagram/libkos
Фото Instagram/libkos. Бои за Авдевку

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287002/
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Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка