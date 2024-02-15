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Происшествия

В Бишкеке на новой остановке украли телевизор

В столице украли телевизор на остановке нового формата. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, неизвестные взломали дверь и украли телевизор из остановочного комплекса на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева.

«В настоящее время данный вопрос находится на контроле правоохранительных органов», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Остановка, с которой украли телевизор

Ранее сообщалось, что Бишкекглавархитектура утвердила эскизные проекты новых остановочных комплексов. Они будут единого образца, но будут отличаться по размеру. Одни длиной 10-12 метров, другие будут больше, их планируют устанавливать на магистральных улицах и проспектах.

Для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрены обогрев зимой и система кондиционирования в жаркое время. Также там будет установлен стенд с маршрутами общественного транспорта. Кроме того, у всех будет возможность подключиться к Wi-Fi и пользоваться услугами интернета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286820/
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