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Общество

Бишкекглавархитектура утвердила эскизы остановок общественного транспорта

Главный архитектор столицы Урмат Карыбаев утвердил эскизные проекты новых остановочных комплексов. Об этом сообщили в Бишкекглавархитектуре.

Отмечается, что для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрен обогрев зимой и система кондиционирования в жару, у всех будет возможность подключиться к wi-fi и пользоваться услугами интернета. Появятся стенды с маршрутами общественного транспорта.

Остановки будут двух типов: одна 10-12 метров, другая — больше, их планируют устанавливать на магистралях и проспектах.

«Желающие построить остановку согласно утвержденному проекту могут обратиться в департамент муниципального имущества мэрии Бишкека для получения консультации», — отметили в БГА.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286138/
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