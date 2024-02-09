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Происшествия

На Иссык-Куле задержали троих врачей. Обвиняются в смерти пациентки

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области нескольких врачей 8 февраля задержали на рабочем месте и водворили в ИВС. Об этом в Facebook сообщила глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, это связано со смертью пациентки.

«Девушка месяц лежала в больницах. В самом начале семья привела девочку именно в Ак-Суйскую территориальную больницу после некоего отравления в кафе, где проходило семейное мероприятие», — написала Бермет Барыктабасова.

В УВД области информацию 24.kg подтвердили. В рамках возбужденного уголовного дела до принятия меры пресечения на 48 часов задержаны трое врачей Ак-Суйской районной больницы. Они водворены в ИВС Каракола.

Как сообщили в пресс-службе, в милицию обратился отец погибшей девушки с просьбой принять меры в отношении медработников. По его словам, 25 июля 2023-го они обращались в районную больницу.

«У дочки 2005 года рождения была сильная диарея. Врачи выписали лекарство и сказали, что в госпитализации пациентка не нуждается. Однако ее состояние обострилось. На следующий день они снова обратились в больницу, но уже к другому врачу. Там не приняли соответствующих мер. Родители отвезли дочку в Национальный госпиталь в Бишкеке, где она скончалась. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от отравления», — отметили в УВД.

Известно, что Минздрав проводил проверку по данному случаю.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286312/
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