В Сокулуке мальчика насиловали двое односельчан. Дело передали в суд

В Сокулукский районный суд передали уголовное дело об изнасиловании 11-летнего мальчика.

Юрист Индира Саутова рассказала 24.kg, что ГУВД Чуйской области завершило следственные действия и передало дело в суд. Адвокат намерена требовать пересмотра меры пресечения в отношении одного из обвиняемых.

«Почти восемь месяцев шло следствие по делу. Мы выразили недоверие ОВД Сокулукского района, так как они покрывали преступление и приостанавливали расследование. Заседание назначено на 8 февраля», — сообщила она.

Индира Саутова также добавила, что одному из обвиняемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласна.

«В момент преступления одному из подозреваемых было 13,5 года. Поэтому по отношению к нему материалы были прекращены: до 14 лет он не является субъектом преступления. Второму — 18 лет, и его дело передано в суд. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мы просили суд изменить меру пресечения. Парень обвиняется в тяжком преступлении, которое касается действий сексуального характера в отношении детей, мера пресечения должна быть связана с ограничением свободы», — заключила она.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика в течение нескольких месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.



Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновленный.

Были назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки удалось возбудить и довести до суда.