Авария на ТЭЦ. Работают девять котлов и четыре турбогенератора

На сегодня общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека составляет 308 мегаватт, работают девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора. Об этом сообщил республиканский медиаштаб.

Температура подаваемых воды и тепла — от 53 до 68 градусов. Продолжается ликвидация последствий аварии. На сегодня все дома в столице подключены к отоплению.

«Подключение горячей воды поэтапно продолжится в районы, где нормализованы параметры теплоносителя. Значительно улучшилась температура по выводам от ТЭЦ Бишкека, теплоснабжение начало улучшаться», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.