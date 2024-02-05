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Происшествия
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. 917 человек устраняют последствия взрыва

Ликвидационные работы на ТЭЦ Бишкека идут в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, для устранения последствий аварии привлекли 917 человек, задействована 31 единица  спецтехники.

Спасатели МЧС очищают территорию и утепляют здание ТЭЦ. Для них установили пять палаток для обогрева.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285906/
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