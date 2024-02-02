Быть на шаг впереди. Что говорили власти Кыргызстана перед отопительным сезоном

Сегодня ночью на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Создан штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя, и устранения последствий на ТЭЦ. Пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, двое — на амбулаторном лечении.

24.kg решило вспомнить, что говорили чиновники про готовность к отопительному сезону.

Отметим, что 18 января 2024 года на столичной тепловой электростанции поменялся директор, ее возглавил Алпбек Садыров.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев был на Бишкекской ТЭЦ 12 декабря 2023 года и проверил готовность к прохождению периода зимних холодов.

Чиновник провел совещание с участием топ-менеджмента ОАО «Электрические станции» и теплоцентрали.

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Тогда Таалайбек Ибраев отметил необходимость принятия всех мер для недопущения аварийных отключений, а персоналу обеспечения работы ТЭЦ в штатном режиме.

«ТЭЦ Бишкека должна стабильно обеспечивать жителей столицы теплом и электричеством. Руководители будут нести за это персональную ответственность. Во избежание аварийных отключений необходимо подготовить максимально возможный аварийный запас к каждому оборудованию», — сказал он.

Тогда ТЭЦ возглавлял еще Улан Сапаров, он назвал прохождение осенне-зимнего периода стабильным.

В конце ноября 2023-го в Минэнерго тоже заявляли, что ТЭЦ Бишкека готова к прохождению осенне-зимнего периода.

Чуть ранее об ответственности за срыв отопительного сезона говорил и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Он проверял готовность столичной ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 6 ноября 2023 года.

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Тогда Акылбек Жапаров осмотрел основные агрегаты ТЭЦ, склад для хранения угля и отметил, что после подачи тепла в дома горожан соответствующие структуры должны работать в усиленном режиме.

Он давал поручения Министерству энергетики, МЧС, мэрии Бишкека, а также другим профильным госорганам определить группу для оперативного реагирования в случае ЧС на ТЭЦ и в других местах, задействованных в подаче теплоэнергии.

Не должны быть допущены чрезвычайные ситуации, надо быть всегда на шаг впереди. Акылбек Жапаров

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров осмотрел работу ТЭЦ Бишкека, ноябрь 2023-го

«Синоптики дают прогноз, что до конца ноября будет теплая погода, надо еще раз все проверить. Станции больше 60 лет, поэтому к каждому оборудованию нужно подготовить максимально возможный аварийный запас. Вы должны быть готовы к разным ситуациям», — говорил глава кабмина.

Посещал Акылбек Жапаров ТЭЦ Бишкека и в конце сентября 2023 года. Тогда энергетики тоже отчитывались о готовности начать отопительный сезон. Глава кабмина обратил особое внимание на завершение ремонта в цехе, где были проблемы в 2018 году, а также на необходимость наличия фиксаторов аварий.