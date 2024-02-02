Быть на шаг впереди. Что говорили власти Кыргызстана перед отопительным сезоном

Сегодня ночью на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Создан штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя, и устранения последствий на ТЭЦ. Пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, двое — на амбулаторном лечении.
24.kg решило вспомнить, что говорили чиновники про готовность к отопительному сезону.
Отметим, что 18 января 2024 года на столичной тепловой электростанции поменялся директор, ее возглавил Алпбек Садыров.
Министр энергетики Таалайбек Ибраев был на Бишкекской ТЭЦ 12 декабря 2023 года и проверил готовность к прохождению периода зимних холодов.
Чиновник провел совещание с участием топ-менеджмента ОАО «Электрические станции» и теплоцентрали.
Тогда Таалайбек Ибраев отметил необходимость принятия всех мер для недопущения аварийных отключений, а персоналу обеспечения работы ТЭЦ в штатном режиме.
«ТЭЦ Бишкека должна стабильно обеспечивать жителей столицы теплом и электричеством. Руководители будут нести за это персональную ответственность. Во избежание аварийных отключений необходимо подготовить максимально возможный аварийный запас к каждому оборудованию», — сказал он.
Тогда ТЭЦ возглавлял еще Улан Сапаров, он назвал прохождение осенне-зимнего периода стабильным.
В конце ноября 2023-го в Минэнерго тоже заявляли, что ТЭЦ Бишкека готова к прохождению осенне-зимнего периода.
Чуть ранее об ответственности за срыв отопительного сезона говорил и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Он проверял готовность столичной ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 6 ноября 2023 года.
Тогда Акылбек Жапаров осмотрел основные агрегаты ТЭЦ, склад для хранения угля и отметил, что после подачи тепла в дома горожан соответствующие структуры должны работать в усиленном режиме.
Он давал поручения Министерству энергетики, МЧС, мэрии Бишкека, а также другим профильным госорганам определить группу для оперативного реагирования в случае ЧС на ТЭЦ и в других местах, задействованных в подаче теплоэнергии.
Не должны быть допущены чрезвычайные ситуации, надо быть всегда на шаг впереди.Акылбек Жапаров
«Синоптики дают прогноз, что до конца ноября будет теплая погода, надо еще раз все проверить. Станции больше 60 лет, поэтому к каждому оборудованию нужно подготовить максимально возможный аварийный запас. Вы должны быть готовы к разным ситуациям», — говорил глава кабмина.
Посещал Акылбек Жапаров ТЭЦ Бишкека и в конце сентября 2023 года. Тогда энергетики тоже отчитывались о готовности начать отопительный сезон. Глава кабмина обратил особое внимание на завершение ремонта в цехе, где были проблемы в 2018 году, а также на необходимость наличия фиксаторов аварий.