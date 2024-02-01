Незаконную легализацию более 1 тысячи автомашин выявили в Кыргызстане

Главное управление по борьбе с контрабандой Гостаможенной службы выявило вероятные факты незаконной легализации автотранспортных средств в госучреждении «Унаа». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего выявили 15 тысяч 448 машин, которые ввезли из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан) с поддельными государственными регистрационными номерными знаками государств союза и свидетельствами о регистрации автотранспортных средств для уклонения от уплаты таможенных платежей.

«Во время проверки из стран ЕАЭС получены подтверждения по факту отсутствия совершения таможенных операций и постановки их на первичный учет в регистрационных органах государств союза в отношении более 1 тысячи автотранспортных средств из 15 тысяч 448. В отношении остальных транспортных средств ожидаются ответы из таможенных служб стран ЕАЭС. Сейчас ведутся мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству. По факту ГКНБ возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.