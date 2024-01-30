ГКНБ задержал сотрудников ГУ «Унаа». Их подозревают в коррупции

Задержаны специалисты государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в рамках уголовного дела по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР выявлена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГУ «Унаа» в сговоре с частными лицами, занимающимися перегоном автотранспортных средств, в целях уклонения от таможенных и других платежей.

Отмечается, что частные лица занимались ввозом машин из Кореи под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы.

Ввезенные подобным образом автомобили не имели первичных документов для постановки на учет. Но специалисты ГУ «Унаа» в целях получения материальной выгоды за несколько лет поставили на учет свыше 600 единиц автотранспорта без первичных документов. Государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

Специалисты ГУ «Унаа» — А.А.А. и Т.М.М. и другие причастные лица С.Л.А. и У.Б.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.