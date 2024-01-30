18:22
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Происшествия

ГКНБ задержал сотрудников ГУ «Унаа». Их подозревают в коррупции

Задержаны специалисты государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в рамках уголовного дела по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР выявлена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГУ «Унаа» в сговоре с частными лицами, занимающимися перегоном автотранспортных средств, в целях уклонения от таможенных и других платежей.

Отмечается, что частные лица занимались ввозом машин из Кореи под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы.

Ввезенные подобным образом автомобили не имели первичных документов для постановки на учет. Но специалисты ГУ «Унаа» в целях получения материальной выгоды за несколько лет поставили на учет свыше 600 единиц автотранспорта без первичных документов. Государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

Специалисты ГУ «Унаа» — А.А.А. и Т.М.М. и другие причастные лица С.Л.А. и У.Б.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285422/
просмотров: 1377
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. $169,3 миллиона составил ущерб по экономическим преступлениям
ГКНБ задержал замдиректора ГАУГИ Каната Рыскулова
Депутат Динара Ашимова считает, что вся коррупция в Службе исполнения наказаний
Кыргызстан из-за коррупции не развивался 30 лет — Садыр Жапаров
МВД призывает граждан сообщать о фактах коррупции со стороны сотрудников милиции
Процветавшая в КР 30 лет политическая коррупция демонтирована — Акылбек Жапаров
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов
На юге задержаны сотрудники Торгово-промышленной палаты. В чем их обвиняют
Куда звонить, если столкнулись с нарушением прав и коррупцией в органах пробации
Кытайдан импорттолгон унаалардын саны 35 эсеге өстү
Популярные новости
Бунт заключенных в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;1&nbsp;подавили сотрудники СИН Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
СИН провела обыски в&nbsp;колонии. Что нашли у&nbsp;заключенных СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных
Райымбека Матраимова объявили в&nbsp;розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны подозреваемые в&nbsp;покушении на&nbsp;убийство Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
30 января, вторник
17:59
Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки в Бишкеке. Комментарий милиции Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки в Бишкеке. Ком...
17:57
В Кыргызстане не отработавшим грант студентам вузов выдавали трудовые книжки
17:36
Коечный фонд противотуберкулезной службы Кыргызстана сократят на 35 процентов
17:30
Новый закон о СМИ. Приносить такой проект стыдно — депутат
17:12
Кыргызстанцы будут больше платить за полис обязательного медстрахования