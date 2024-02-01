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Происшествия

Свата Камчи Кольбаева отпустили под подписку о невыезде

Свата Камчи Кольбаева Рустама Турдиева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ об изменении меры пресечения.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде», — сказали в суде.

Напомним, Рустама Турдиева задержали в октябре прошлого года. Сообщалось, что ему вменяют статью 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285588/
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