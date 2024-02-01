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Происшествия

Задержан член ОПГ, который обманным путем присвоил деньги

В милицию обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении двух лиц, которые обманным путем завладели его денежными средствами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Установлено, что потерпевший обратился к двум парням и попросил помочь их вернуть деньги, которые взял в долг гражданин по имени Ж. Он долгое время не возвращал $4 тысячи 500.

«Они получили за услуги $500, но после исчезли в неизвестном направлении. При этом, как выяснилось, они получили от Ж. долг в 192 тысячи симов и присвоили его. В результате задержан гражданин Д.А., 1995 года рождения, уроженец Таласской области, проживающий в Бишкеке», — говорится в сообщении.

Задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Он водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285575/
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