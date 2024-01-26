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Задержан генеральный директор ТЦ «Ала-Арча». Его подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве — генерального директора торгового центра «Ала-Арча». Об этом сообщило МВД КР.

По его данным, в конце ноября 2023 года с заявлением обратилась жительница Бишкека. Она просила принять меры в отношении лиц, которые в 2018-м, войдя в доверие и обещая стабильный доход, под предлогом сделки по продаже криптовалюты «Фаргокоин» завладели $22 тысячами и 1 миллионом сомов. Общий ущерб — 2 миллиона 969 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В качестве подозреваемого задержан генеральный директор торгового центра «Ала-Арча» — Б.Т. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ГУУР МВД, имеются и другие пострадавшие от мошеннических действий. Проводится следствие, устанавливаются соучастники преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285185/
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