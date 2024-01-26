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В Баткене мужчина распространял экстремистские материалы в соцсетях

В Баткенской области задержан гражданин, распространявший через социальные сети религиозно-экстремистские материалы. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, подозреваемый в социальной сети использовал аудиоматериалы, принадлежащие экстремистской и террористической организации, которая запрещена в Кыргызстане.

При обыске в доме жителя Баткенской области 1997 года рождения изъяты 4 мобильных телефона, 21 диск и 14 книг.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Религиозно-экстремистские материалы отправлены на экспертизу. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285125/
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